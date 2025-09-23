秋の味覚を贅沢に楽しむ「実りの秋のアフタヌーンティー ～芋栗かぼちゃ～」が、表参道のレストラン「DEK」で2025年10月2日から11月16日まで開催されます。秋ならではのスイーツやセイボリーを楽しみながら、季節の恵みを存分に味わえるこの特別なひととき。心温まる秋の味覚を、ゆったりとしたアフタヌーンティーで贅沢に楽しんでみてはいかがですか？ 秋限定！芋栗かぼちゃを