¡ÖÌµ»ö¤Ë²ó¼ý¤Ç¤­¤Þ¤·¤¿...¡×½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡Ö¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¡×½êÂ°¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼ÎÓ²¼»íÈþ(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤Ëµ¯¤³¤Ã¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Î½¤ÎMIRAI¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç21Æü¸áÁ°¤Ë¡ÖÎÓ²¼»íÈþ¤Ç¤¹¡£º£MIRAI¤Î·ÈÂÓ¼Ú¤ê¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Î·ä´Ö¤Ë·ÈÂÓ¤òÍî¤È¤·¤Þ¤·¤¿... ²ó¼ý¤Ç¤­¤ë¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó...¡×¤È¡¢ÎÓ²¼¤¬°Ø»Ò¤¬ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤Î¶ù¤ÇÊòÁ³¤ÈºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£¸á¸å¤Ë¤ÏÎÓ²¼ËÜ¿Í¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç