国民民主党の玉木代表が２３日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演した。玉木氏は自民党総裁選の論戦について「物価上昇に困る国民に、即効性ある政策を提案できるのかが問われる」と述べた。中長期の成長戦略の提示を求め、「日本をもう１回成長させるビジョンを共有し、与野党で取り組むべきだ」と指摘した。所得税の非課税枠「年収の壁」の見直しを盛り込んだ補正予算案を政府が国会に提出した場合には、国民民主として