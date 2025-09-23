◇明治安田J1リーグ第31節京都1―1町田（2025年9月23日サンガS）京都が執念で勝ち点1をもぎ取った。後半48分にFW原太智が今季5得点目となる同点PK。首位・鹿島と勝ち点5差の3位となったが、チョウ貴裁監督は「0―1の時間が長かったけど、我々らしい戦いができたし、プラス相手の良さを消しながら戦えた。戦略的にも戦術的にもレベルの高い試合ができた」と残り7試合へ向けて手応えを口にした。シンプルなクロスを多用し