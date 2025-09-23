イラン国旗【テヘラン共同】ノルウェー拠点の人権団体「イラン・ヒューマンライツ」は23日、独自の調査に基づき、イランで今年9月までに少なくとも千人が「処刑」されたと発表した。人道に対する犯罪が行われているとして、国連人権理事会による調査を求めた。同団体は、先週だけでも計64件の「処刑」を確認したとした。千件のうち、当局による公式発表があったのは11％だったと主張した。薬物関連や殺人の罪によるものが多か