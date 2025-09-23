PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）22:45 結果52.0 予想51.9前回53.0（製造業PMI・速報値) 結果53.9 予想53.9前回54.5（非製造業PMI・速報値) 結果53.6 予想53.9前回54.6（コンポジットPMI・速報値)