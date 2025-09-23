会場に展示されたバシル・アハマドさん作成の真ちゅう製の像＝23日、パキスタンの首都イスラマバード（共同）【イスラマバード共同】広島と長崎への原爆投下80年を機に、核兵器保有国パキスタンで反核を訴える芸術家バシル・アハマドさん（71）の展覧会が23日、首都イスラマバードで開かれた。被爆者の苦難を想像しながら、叫び声を上げる顔や傷ついた腹部などをかたどった真ちゅう製の像を展示。パキスタン日本文化協会の主催