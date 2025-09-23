「ウエスタン、阪神３−２広島」（２３日、日鉄鋼板ＳＧＬスタジアム）阪神は延長十回に渡辺の押し出し四球でサヨナラ勝ちした。石黒が公式戦プロ初先発し、５回３安打１失点と好投した。二回は栄枝がアドゥワから“今季１号”を放ち先制。九回に四球で出塁後、佐野の犠打で三塁まで走る好走塁も見せた。福島は五回２死から二塁への内野安打を放ち、続く島田への初球で盗塁に成功。３２個目の盗塁を決め、２位のソフトバン