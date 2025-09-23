【モデルプレス＝2025/09/23】秋元康総合プロデュースのもと、Sony MusicとANIPLEXがタッグを組んだ声優アイドルプロジェクト22/7（ナナブンノニジュウニ、通称「ナナニジ」）が23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演。舞台裏でモデルプレスのインタビューに応じた。【写真】秋元康プロデュースアイドル「何百件と溜まっちゃうくらい」LINEが盛り上がる◆22/7「STARRZ