【明治安田J1リーグ】鹿島アントラーズ 3ー1 セレッソ大阪（9月23日／メルカリスタジアム）【映像】批判殺到の「クリア空振り」セレッソ大阪のDF西尾隆矢が、鹿島アントラーズ戦で痛恨ミスから失点に関与。ファンから非難の声が集まっている。9月23日のJ1リーグ第31節でC大阪は鹿島と対戦。1―1で迎えた53分、攻撃を防がれた直後にカウンターを浴びてしまう。鹿島のDF植田直通が自陣から深い位置から前線に縦パスを送ると、