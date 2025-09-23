◇セ・リーグ広島5ー0巨人（2025年9月23日マツダ）ドラフト5位ルーキーの菊地ハルン（18＝千葉学芸）がプロデビューを果たした。チームは今季のBクラスが確定。若手起用の方針でこの日1軍登録され、5―0の9回にプロ初登板した。中山、リチャードを中飛に抑え、最後は増田陸を146キロの直球で空振り三振。3者凡退に抑え「集中して、打者一人一人に対して思い切り投げることを意識した」と振り返った。パキスタン人の