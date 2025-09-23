マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が21日に行われたアーセナル戦で後半の途中から採用した5バックについて言及した。イギリス『BBC』が同指揮官のコメントを伝えている。プレミアリーグ第5節が21日に行われ、マンチェスター・シティは敵地『エミレーツ・スタジアム』でアーセナルと対戦。9分にアーリング・ハーランドの得点で一歩前に出たが、ガブリエウ・マルティネッリに同点弾を許し、1−1の痛