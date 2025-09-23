アジア大会まで1年となり、名古屋では大会を盛り上げる記念イベントが行われました。 【写真を見る】アジア大会まで1年中部電力ミライタワーで記念イベントミライタワーをライトアップ日本選手団の井上康生団長「スポーツの価値を届けられるよう努力したい」 アジア大会の開催1年前を記念した「Oneyear（ワン・イヤー）countdown（カウントダウン）"IMAGINE（イマジン）ONEASIA（ワン・エイジア）