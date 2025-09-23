◇セ・リーグ中日3ー0ヤクルト（2025年9月23日神宮）中日の守護神・松山がリーグトップに並ぶ44セーブ目を挙げた。3―0の9回にマウンドに上がり、わずか11球で3者凡退。2三振を奪う完璧なリリーフを披露した。昨季まで中日の抑えだった巨人・マルティネスに並んだ。残り5試合。松山は「タイトルを取りたいではなく、取るという強い気持ちでやっていく」と気合い満点だ。