JR東日本によりますと、信号確認のため一部区間で運転を見合わせていた高崎線と八高線は、午後10時ごろ運転を再開しました。高崎線は、午後7時5分ごろから倉賀野駅で信号確認のため一部電車が運転を見合わせていて午後9時ごろに一度運転を再開しましたが、午後9時10分ごろ再び信号確認のため一部区間で運転を見合わせていました。