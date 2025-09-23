雲南省は中国ラオス鉄道の波及効果を十分に活用することで、沿線の産業発展を推進している。新華網が伝えた。中国ラオス鉄道の沿線にあるプーアル市は豊かなコーヒー資源と自然景観をよりどころとして、没入型のコーヒーツアー体験を観光客に提供することで、プーアルコーヒー原産地の農村振興を後押ししている。（提供/人民網日本語版・編集/KM）