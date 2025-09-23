コンテナ船「イスタンブール・ブリッジ」が9月23日午前4時30分ごろ、中国東部浙江省寧波市舟山港北崙港区を出発し、英国最大のコンテナ港フェリクストウ港へ向かいました。これは世界初の中国と欧州を結ぶ北極海経由のコンテナ高速航路「中欧北極エクスプレス」が正式に就航したことを示しています。イスタンブール・ブリッジは9月22日、舟山港北崙港区で1000 TEUを超えるコンテナ積載作業を完了しました。同船は北極海北東航路を