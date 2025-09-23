九州六大学野球の秋季リーグ戦（西日本新聞社など後援）は23日、福岡県飯塚市の筑豊緑地野球場で第4週第2日の3試合が行われた。首位の北九大は九国大に8―1で勝ち、7勝1敗として8季ぶりの優勝に王手をかけた。福岡大は西南大に4―0で勝利。福岡大の楠井悠太（3年・下関商）が5安打完封し、2位の西南大は5勝3敗となった。久留米大は九州大に15―0で大勝した。