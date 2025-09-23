重傷ひき逃げの疑いで逮捕です。 【写真を見る】愛知・豊明市で原付バイクの女性に重傷を負わせたひき逃げの疑いブラジル国籍の男（31）を逮捕 逮捕されたのは、ブラジル国籍で愛知県東郷町の自称アルバイトロペス・イケイズミ・ファビオ・フェルナンド容疑者（31）で、今月13日未明豊明市内の県道で軽乗用車を運転中、原付バイクに衝突し乗っていた女性（当時29）に重傷を負わせながらそのまま逃げた疑いがもたれています。