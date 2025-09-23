◆九州地区高校野球福岡大会4回戦福岡大大濠5―0太宰府（23日、今津運動公園）福岡大大濠がアクシデントを乗り越えて5回戦進出を決めた。チーム内でインフルエンザが大流行中。7人が体調不良でベンチに入れず14人で戦った。スタメン中4人を入れ替える事態となり二塁手の小峰渉央（2年）が未経験ながら急きょマスクをかぶるなど、ポジションを変更してやりくりして臨んだ。それでも1年生の健闘が光った。公式戦初登板の森永