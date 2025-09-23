◇明治安田J1リーグ第31節横浜M1―3G大阪（2025年9月23日パナソニックスタジアム吹田）横浜Mは後半15分に直前に投入したFWジョルディ・クルークス（31）の左サイドからのクロスからMF天野純（34）が先制ゴール。ところが、逆に目覚めたG大阪に猛攻を食らって1―3で逆転負けした。大島秀夫監督（45）は「中2日のアウェーゲームで厳しい展開は予想していた」と前節、福岡に勝利した先発メンバーから9人を入れ替え。「全員