◇パ・リーグ楽天7ー0日本ハム（2025年9月23日エスコンF）楽天の1番・中島がプロ2年目で初めてシーズンの規定打席数をクリアした。初回に先頭で二塁打。節目の数字に到達し「シーズン前からの目標。試合に出続けてチームに必要とされる存在を理想としてやってきた」と話した。青学大から23年ドラフト6位で入団。今季はリードオフマンに定着し、貴重な働きを続ける。「（シーズンは）あと10試合、勝ちにつながるプレー