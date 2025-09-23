ÃËÀ­5¿ÍÁÈ¡ÖWILDBLUE¡×¤¬21Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼1¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¼«¿ÈºÇÂç¤Î²ñ¾ì¤È¤Ê¤ê¡¢Ìó3000¿Í¤ÎÁ°¤Ç13¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¡£ºòÇ¯9·î¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ÖWILDBLUE¡×¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¡£STARRY¡Ê¥¹¥¿¡¼¥ê¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¡Ë¤¿¤Á¤¬²«¿§¤¤´¿À¼¤ò¾å¤²¤ëÃæ¡¢µÜÉðñ¥¡Ê24¡Ë¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤­¤Ê²ñ¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´î¤Ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¡£ÃÓÅÄÍ¥ÅÍ¡Ê20¡Ë¤Ï¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Î1Ç¯¡£¤½¤ì¤â³§