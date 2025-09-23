米カリフォルニア州の貿易港＝2022年（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米商務省が23日発表した4〜6月期の外国とのモノやサービス、投資の取引状況を示す経常収支の赤字額（季節調整済み）は2513億ドル（約37兆1千億円）となり、前期より42.9％減った。モノの赤字が42.0％減の2699億ドルとなり、全体の赤字幅の縮小につながった。トランプ政権の関税措置で輸入が鈍ったためとみられる。サービスの黒字は0.9％減の795億ドル