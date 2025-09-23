Snow Manの目黒蓮さん（28）が、漫画を実写化した映画『SAKAMOTO DAYS』（2026年GW公開予定）で、体重140kgの主人公を演じることが発表されコメントを寄せました。『SAKAMOTO DAYS』は、週刊少年ジャンプで連載中の鈴木祐斗さんによる人気漫画。2025年8月時点で単行本23巻を刊行、デジタル版を含む全世界累計発行部数は1500万部を突破しています（映画会社発表）。目黒さんが演じるのは、かつて最強の殺し屋と恐れられた主人公・坂