２３日に放送されたテレビ東京「開運！何でも鑑定団」では、８月に東京・京王百貨店新宿店で開催された「ＡＮＴＯＮＩＯＩＮＯＫＩＥＸＰＯ」を出張鑑定。?燃える闘魂?こと故アントニオ猪木さんにまつまわる展示品で、高額鑑定が連発した。番組ＭＣの今田耕司と、「ハッスル」のリングにも上がったプロレス好きのレイザーラモンＲＧが「ＩＮＯＫＩＥＸＰＯ」の会場を訪れて、昭和プロレスの歴史を堪能。まずは猪木さん