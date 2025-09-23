◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節柏０―０広島（２３日・三協Ｆ柏）柏はホームで広島にスコアレスドローだった。この日はマンツーマンの守備で対抗してくる相手に苦戦。今季初めてボランチで先発したＤＦ塩谷司に中盤で仕事をさせてもらえず、最終ラインでもＤＦ荒木隼人を筆頭に強力な３バックを崩せなかった。リカルド・ロドリゲス監督は「見応えのある、お互いの特長が出た試合。どちらに勝ち点３が転んでもおかしくないゲ