プロボクシング大橋ジムの大橋秀行会長は２３日、自身のインスタグラムで、同ジムに所属するＷＢＡ世界スーパーライト級（６３・５キロ以下）１位・平岡アンディ（２９）が１１月１４日、米国フロリダ州マイアミで、ＷＢＡ世界同級正規王者ゲイリー・アントアン・ラッセル（２９）＝米国＝に挑戦すると発表した。平岡は世界初挑戦。戦績はラッセルが１８勝（１７ＫＯ）１敗、平岡が２４戦全勝（１９ＫＯ）。平岡は２０１３年