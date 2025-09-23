◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３１節柏０―０広島（２３日・三協Ｆ柏）広島は柏にアウェーでスコアレスドローだった。ミヒャエル・スキッベ監督は今季初めてＤＦ塩谷司をボランチで先発起用。ボランチが本職のＭＦ川辺駿もシャドーで先発させる采配を取った。マンツーマンで挑んだ守備陣は、高さと強度でリーグ１位のボール保持率を誇る柏のパスサッカーを封印。後半２３分にはＦＷ垣田裕暉に決定機を与えるシーンもあったが、リ