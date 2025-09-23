◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト０―３中日（２３日・神宮）中日のドラフト３位・森駿太内野手が、プロ初スタメンで初安打を放った。２―０の５回先頭。先発・下川の１１４キロのスライダーにバットを折られながらも、力で右前に落とした。スタンドで、両親と祖父、姉が見守る中、ともしたＨランプ。「振り切った結果、ああやって落ちてくれた。自分のスタイルを変えずに、強く振ることが大事だと思った」と声を弾ませた。２