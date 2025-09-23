きょうの為替市場、全体的に方向感のない展開の中、ドル円は１４７円台での取引が続いている。先週の中央銀行ウィークを経て、市場は手掛かり材料に乏しい展開となっているようだ。そのような中で市場は、ＦＲＢ幹部の発言を市場は注視しているが、先週のＦＯＭＣで示された金利見通し（ドット・プロット）が示すほど、ＦＲＢ幹部は利下げに前のめりにはなっていないことが示されている。労働市場の冷え込みは認識している