日本時間２２時４５分に米PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 PMI（購買担当者景気指数・速報値）（9月）22:45 予想51.9前回53.0（製造業PMI・速報値) 予想53.9前回54.5（非製造業PMI・速報値) 予想53.9前回54.6（コンポジットPMI・速報値)