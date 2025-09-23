◇パ・リーグ楽天7ー0日本ハム（2025年9月23日エスコンF）楽天・黒川がプロ6年目で自身初の4安打をマークした。初回1死三塁で、孫易磊が投じた11球目のチェンジアップを捉えて右翼に先制4号2ラン。「早いカウントで仕留めたかったけど、なかなか前に飛ばず…。何とか犠牲フライは打ちたいと思っていた。結果が良かった」と振り返った。この一発を皮切りに安打を連ねて4安打。3得点もマークしてチームの大勝に貢献し