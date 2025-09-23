BE:FIRST、MAZZELに続くBMSG所属の3組目となるボーイズグル一プ・STARGLOWが22日、都内で行われたプレデビュー記者会見に登場。グループ名を聞いた時の心境やデビューへの意気込みを語りました。アーティスト兼プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント／レーベル・BMSGは、BE:FIRSTやMAZZELに続く、新たなボーイズグループ結成に向けたオーディションプロジェクト『THE LAST PIECE』を開催。審査を経て、5人