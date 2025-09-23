【ベルリン共同】ポーランドのトゥスク首相は23日、ベラルーシとロシアの合同軍事演習「ザパド（西方）2025」が16日に終了したことを受け、ベラルーシとの国境の封鎖を25日から解くと明らかにした。ポーランド通信が伝えた。トゥスク氏は記者会見で「内相が間もなく、道路と鉄道の国境検問所を再開する指令を発令する」と述べた。ポーランド政府は演習が始まった12日から、ベラルーシとの国境を「国家安全保障上の理由」で封鎖