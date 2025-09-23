愛知県犬山市のアパートで火事があり男性1人が死亡しました。 【写真を見る】愛知・犬山市でアパート火災火元の部屋の住人とみられる若い男性が死亡 火事があったのは犬山市松本町の2階建てのアパートで、警察によりますと23日午後3時半頃「隣の建物から火が出ている」と近隣住民から警察に通報がありました。 火は2時間ほどで消し止められましたが、火元で1階の一室が全焼し直ぐ上の部屋にも延焼しました