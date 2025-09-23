【J1第31節】(レモンS)湘南 1-2(前半0-1)川崎F<得点者>[湘]舘幸希(82分)[川]脇坂泰斗(28分)、伊藤達哉(80分)<警告>[湘]奥野耕平(65分)、松本大弥(78分)[川]フィリプ・ウレモビッチ(69分)、エリソン(70分)、ファン・ウェルメスケルケン・際(71分)主審:小屋幸栄└川崎Fは脇坂泰斗&伊藤達哉2発で接戦制す…降格圏で苦しむ湘南は今季ワースト5連敗、リーグ戦15試合未勝利に