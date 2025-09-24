【J1第31節】(パナスタ)G大阪 3-1(前半0-0)横浜FM<得点者>[G]満田誠(65分)、デニス・ヒュメット(70分)、宇佐美貴史(79分)[横]天野純(59分)<警告>[横]トーマス・デン(90分+1)観衆:27,934人主審:先立圭吾└宇佐美貴史が驚きのスーパーFK弾! G大阪が逆転で横浜FMを下して今季初リーグ戦4連勝