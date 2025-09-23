[9.23 J1第31節 G大阪 3-1 横浜FM パナスタ]J1第31節が23日に行われ、10位ガンバ大阪はホームで17位横浜F・マリノスを3-1で下した。後半に先制を許したが、3ゴールを奪って逆転。今季初のリーグ戦4連勝を飾り、公式戦では5連勝とした。AFCチャンピオンズリーグ2(ACL2)から中5日のG大阪に対し、横浜FMは直近のリーグ戦から中2日。前半をスコアレスで折り返した試合は後半に動いた。後半15分、左サイドのMFジョルディ・クルー