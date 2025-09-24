【J1第31節】(三協F柏)柏 0-0(前半0-0)広島<警告>[柏]山田雄士(44分)[広]ジャーメイン良(66分)、ミヒャエル・スキッベ(69分)観衆:13,552人主審:MohamedMohammed Ahmed E. E.└3位と6位の上位対決、柏と広島は互いに決定機迎えるも決め切れずスコアレスドロー