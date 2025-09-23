【J1第31節】(サンガS)京都 1-1(前半0-1)町田<得点者>[京]原大智(90分+3)[町]岡村大八(16分)<警告>[京]ジョアン・ペドロ(20分)、武田将平(53分)[町]前寛之(49分)、沼田駿也(90分+1)主審:飯田淳平└1回目のPKは町田GK谷晃生がストップも…京都は後半AT獲得の2回目成功でドロー