【J1第31節】(ノエスタ)神戸 4-0(前半2-0)東京V<得点者>[神]大迫勇也(10分)、宮代大聖2(38分、67分)、エリキ(55分)<警告>[神]鍬先祐弥(28分)[東]谷口栄斗(31分)、内田陽介(51分)、福田湧矢(63分)主審:木村博之└神戸が2位浮上となる4発快勝!!前節4得点の東京Vに完封勝利