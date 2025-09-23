[9.23 J1第31節 神戸4-0東京V ノエスタ]ヴィッセル神戸がホームで東京ヴェルディを4-0で下した。勝ち点を57に伸ばした神戸は、首位の鹿島アントラーズと勝ち点差4の2位に浮上した。神戸がリーグ戦2試合ぶりの勝利を快勝で飾った。まずは前半10分、左に流れていたFW宮代大聖のスルーパスからオーバーラップしたDF永戸勝也がクロス。GKに引っかかったが、こぼれ球をFW大迫勇也が蹴り込んで先制点を奪う。前半23分にFWエリキ