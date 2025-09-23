[9.23 J1第31節 湘南 1-2 川崎F レモンS]J1リーグは23日に第31節を行った。湘南ベルマーレと川崎フロンターレの対戦は、川崎Fが2-1で勝利した。降格圏の19位に沈む湘南は14試合未勝利と苦しい状況が続く。一方、7位の川崎Fは前節の“多摩川クラシコ”を落としたなかで、再浮上を狙った敵地戦となった。前半14分、川崎FはFWエリソンが怒涛の突破でカウンター。豪快な左足シュートを放つも、GK真田幸太のセーブにはじかれた。