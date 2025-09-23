女優の内田理央（33）が23日放送のABEMA「すっぴんトーク meets SPRiNG」に出演。結婚願望について明かした。結婚願望について尋ねられた内田は「今まで全然なかったけど、最近いつかしたいかもって思ってます」と告白。「いつかしたいんだけど、いつかいつかってって言ってちゃダメなのかなって」と頭を抱えた。好みの男性について尋ねられると「外食した時に“デザートいる？”って聞いてくれる人にめっちゃキュンとします