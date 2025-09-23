◇セ・リーグ中日3ー0ヤクルト（2025年9月23日神宮）中日のドラフト3位・森駿太内野手（18＝桐光学園）がプロ初安打をマークした。「7番・三塁」でプロ初出場。5回の第2打席でヤクルトのサブマリン・下川から、バットを折られながら右前に運んだ。期待の左打者は「いい当たりではなかったけど、落ちてくれて良かった」と初々しく喜んだ。身長1メートル88、体重93キロと恵まれた体格。今季2軍では8本塁打を放っている