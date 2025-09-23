◇セ・リーグ巨人0―5広島（2025年9月23日マツダ）巨人の戸郷翔征投手（25）は23日の広島戦（マツダ）で初回、2回と2失点ずつして4回5安打4失点KOされ、今季自身初の4連勝ならず。自己ワーストを更新する今季9敗目（7勝）を喫した。「やっぱりあれだけ立ち上がりが悪いと、やっぱりこういう試合展開になると思いますし、責任も果たせなかったので、次に向けてしっかりやりたいなと思います」阿部慎之助監督（46）は「