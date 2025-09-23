DJI JAPANは9月23日、アクションカメラの新製品「Osmo Nano」を発表した。カメラ部とディスプレイ部が分離できる超小型モデル。本体内蔵の磁石を使って、服や帽子、ペットの首輪など固定してハンズフリーで撮影できる。センサーは1/1.3インチの大型タイプを採用し、画質も高めた。価格は、ストレージ64GBモデルが43,890円、128GBモデルが48,730円と意欲的な価格設定にした。すでに販売を開始している。分離合体式の小型アクション