【モデルプレス＝2025/09/23】UNiFYが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。【写真】UNiFY、デニムコーデで迫力あふれるパフォーマンス◆UNiFY「STARRZ TOKYO」で2曲パフォーマンススタイルの際立つデニムコーディネートで登場したUNiFYは爽やかな笑顔で「リアコ」を披露。シンプルでありながらも華やかなファッションはパフォーマンスに一層の魅力をプラスした