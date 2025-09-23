【モデルプレス＝2025/09/23】10⼈組アイドルグループ・高嶺のなでしこの籾山ひめりと涼海すうが23日、東京・日本工学院アリーナで開催された音楽＆ファッションイベント「STARRZ TOKYO 2025」に出演した。【写真】女性アイドルメンバー、ランウェイでへそ出し籾山はほっそりとしたウエストをのぞかせたクロップドトップスを着こなし、涼海はファーのカーディガンとストールをクールに合わせ、アイドルとしての姿からはガラ